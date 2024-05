Diocesi: Padova al Centro universitario al via oggi un percorso in tre tappe sul tema “Cura e rispetto. Incontri di bioetica clinica per giovani medici”

Inizia oggi, mercoledì 8 maggio, al Centro universitario, in via Zabarella 82 a Padova un percorso in tre tappe sul tema “Cura e rispetto. Incontri di bioetica clinica per giovani medici”. “Tre appuntamenti tutti alle ore 19 che affronteranno alcune riflessioni etiche in altrettante situazioni: geriatriche, oncologiche e di cure intensive”, ricorda la diocesi di padova.

Il primo incontro, stasera, alle ore 19, ha come tema “Per me questo è solo accanimento terapeutico. Questioni etiche nelle cure geriatriche”. Interviene il direttore della Geriatria di Bassano del Grappa, Valter Giantin.

Nel secondo appuntamento, mercoledì 15 maggio, sempre alle ore 19, si affronterà invece il tema “Se non fa più domande, vuol dire che non vuole sapere più nulla. Questioni etiche nelle cure oncologiche”, con Vittorina Zagonel, già direttrice di Oncologia 1 dell’Istituto oncologico veneto sede di Padova.

Infine l’ultimo appuntamento, martedì 21 maggio, sempre alle ore 19, vedrà Marina Munari, direttore di Anestesia e rianimazione dell’Ospedale Sant’Antonio di Padova, intervenire sul tema “Con l’intubazione avrebbe possibilità di farcela. Questioni etiche nelle cure intensive”.

Tutti gli incontri saranno guidati da giovani medici, con il coordinamento di Corrado Viafora, già ordinario di Filosofia morale e Bioetica all’Università di Padova.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming sul canale YouTube del Centro universitario.

