Diocesi: Vittorio Veneto, sabato in cattedrale mons. Pizziolo consacra sacerdote don Federico Amianti

È in programma per il pomeriggio di sabato 25 maggio, nella cattedrale di Vittorio Veneto, la consacrazione sacerdotale di don Federico Amianti. Il rito, con inizio alle 15, sarà presieduto dal vescovo diocesano, mons. Corrado Pizziolo, è sarà trasmesso in diretta da La Tenda Tv e da Radio Palazzo Carli. 35enne originario della parrocchia di Farra di Soligo e in servizio pastorale nell’unità pastorale San Vendemiale, don Amianti in un’intervista pubblicata sul settimanale diocesano “L’Azione” ha spiegato che “mi faccio prete perché in un momento della mia vita ho incontrato l’amore di Dio e ho sentito che lo devo testimoniare impegnando in questa missione tutta la vita. E il modo più straordinario che ho sentito è stato quello di farlo come prete, cioè come persona al servizio della comunità, del popolo di Dio, per portare agli altri i sacramenti che Gesù ci ha dato che sono un’ancora di salvezza, un’occasione di incontro straordinario con Dio”.

