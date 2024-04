Scuole paritarie: Fism Molise, Carmela Tommasone nuova presidente regionale

La Fism (Federazione italiana scuole materne) del Molise, alla quale fanno riferimento 24 scuole infanzia paritarie, ha una nuova guida.

Il Consiglio regionale Fism, infatti, riunitosi nella sede della curia vescovile di Campobasso, ha proceduto in assemblea elettiva (presieduta da Fabio Daniele, presidente Fism Puglia) al rinnovo delle cariche. Nuova presidente regionale è stata eletta Carmela Tommasone, mentre componenti del direttivo regionale risultano elette Assunta Ibello, Iannacone Carmela, Suor Eliswa Leema Porttukuttikal.

La neopresidente succede al compianto padre Rino Prevedoni, mancato lo scorso settembre, con il quale ha a lungo collaborato nella gestione delle realtà educative Zero-Sei anni del Molise.

Ai dirigenti Fism, alle scuole dell’infanzia e ai servizi educativi molisani sono pervenuti i migliori auguri di buon lavoro nella prosecuzione di una missione educativa a servizio dei bambini e delle famiglie da parte del coordinatore nazionale Dario Cangialosi, mentre il presidente nazionale Giampiero Redaelli ha fatto subito pervenire a Tommasone queste righe di congratulazioni a nome della Federazione tutta: ”Carissima, ho appreso della tua nomina a presidente della Fism Molise. Sono particolarmente lieto che tu abbia dato la tua disponibilità per un servizio davvero prezioso, che accomuna i quadri dirigenti della Federazione a tutti i livelli. In un’ideale continuità raccogli ora l’eredità lasciata dal nostro caro padre Rino, che hai affiancato in questi anni nell’impegno continuo e costante a difesa della libertà di scelta educativa. Insieme all’augurio di un proficuo lavoro a servizio delle nostre scuole, mi è gradita l’occasione per formularti i miei più cordiali saluti”.

