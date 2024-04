Giovani: Frati Minori Toscana, dall’11 aprile a Firenze il “Francesco live” con Roberto Vecchioni. Attesi più di 1000 giovani

Si intitola “Francesco live” l’iniziativa della pastorale giovanile dei Frati Minori della Toscana, del Comitato toscano per gli 800 anni delle stimmate di san Francesco e del Comune di Firenze, che avrà luogo dall’11 al 14 aprile, a Palazzo Vecchio a Firenze, nell’ambito del programma promosso per ricordare l’evento, avvenuto sul monte de La Verna (Arezzo), nel settembre del 1224. Ad aprire il meeting, presentato dal comico Alberto Paris, sarà il cantautore, poeta e scrittore Roberto Vecchioni, che dialogherà con tre giovani nel Salone de’ Cinquecento. Il meeting, già sold-out da settimane, proseguirà fino a domenica 14 aprile, quando nella Basilica di Santa Croce i giovani partecipanti consegneranno al Presidente della Regione, Eugenio Giani, e ai sindaci della Toscana, “il loro sguardo verso il futuro”, maturato nel corso dei quattro giorni. “Siamo davvero felici della risposta che da tutta Italia è arrivata per questo evento – ha dichiarato fra’ Alessandro Martelli, responsabile del servizio di pastorale giovanile dei Frati Minori toscani –. Oggi che siamo alla vigilia del meeting sentiamo la gioia di poter fare di nuovo di Firenze un crocevia di esperienze, storie e sensibilità variegate, per provare a metterci seriamente in ascolto dei giovani, di che cosa si muove nei loro cuori, cosa immaginano per il domani della loro vita personale e del mondo”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /