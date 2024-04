Noticum: sulla rivista missionaria il Piano Mattei. “Aiutiamoci a casa loro?”

È online il numero di aprile di Noticum, la rivista digitale della fondazione Missio. Su questo numero, in primo piano, il Piano Mattei di cooperazione internazionale tra Italia e Africa: le perplessità del mondo missionario che vede in questa iniziativa del governo italiano più un “aiutiamoci a casa loro” e un contenimento delle migrazioni che un reale interesse per lo sviluppo integrale del continente. A seguire: l’Arena di Pace del 18 maggio a Verona con Papa Francesco; don Lucio Nicoletto, fidei donum di Padova in Brasile, nominato vescovo di São Felix de Araguaia, la terra di dom Pedro Casaldaliga, profeta degli ultimi; i quattro film di cinematografia africana presentati nel festival Cinelà; il Senegal che volta pagina con l’elezione a presidente di Faye. Inoltre: la preoccupazione dei vescovi in Paraguay per la situazione del Paese; la chiesa di Seul, in Corea del Sud, che invia missionari in Guatemala e in Giappone. E poi ancora: la nota del direttore di Noticum sulle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno; l’impegno della chiesa italiana nella martoriata Haiti; il racconto di Diego Ottolini per Missio km zero della sua vita passata in Africa. Qui si può leggere e scaricare la rivista.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /