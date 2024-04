Associazioni: Ac Campania, Giovanni Pio Marenna nuovo segretario regionale del Mlac

(Foto: Ac di Cerreto Sannita - Telese - Sant'Agata de'Goti)

Dopo il servizio di Ennio Salomone dell’Ac di San Salvatore e attuale delegato web diocesano, come incaricato regionale Giovani, l’Azione cattolica della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti ha un’altra rappresentanza in Regione Campania per il quarto triennio consecutivo, indice del grande lavoro che tutta l’Ac diocesana sta portando avanti da diversi anni. Per il Movimento Lavoratori, infatti, è stato eletto nuovo segretario regionale dell’Ac Campania Giovanni Pio Marenna, dell’Ac interparrocchiale di Cerreto Sannita, attuale segretario diocesano del Mlac, che diventa così membro della nuova Delegazione regionale dell’Azione cattolica Regione Campania.

L’Assemblea elettiva della nuova Delegazione regionale dell’Ac Campania s’è svolta presso la chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano di Vairano Patenora (nella diocesi di Teano-Calvi) alla presenza del presidente dei vescovi della Campania, mons. Antonio Di Donna (che ha celebrato la messa iniziale), del vescovo di Teano-Calvi, Alife-Caiazzo e Sessa Aurunca, mons. Giacomo Cirulli, di Franco Miano, già presidente nazionale di Azione cattolica, e della vicepresidente nazionale Giovani Emanuela Gitto. Dopo due mandati, la delegata uscente Mafalda Maciariello passa il testimone a Gianfranco Aprea dell’arcidiocesi di Sorrento-Castellammare, nuovo delegato regionale per il prossimo triennio 2024/2027.

“Nel ringraziare veramente di cuore tutti i delegati diocesani e la Delegazione uscente per la fiducia donatami, oltre che per il lavoro svolto in questo quadriennio particolare e delicato – afferma il nuovo segretario regionale del Mlac – mi viene da dire a caldo che camminare insieme sul delicato tema del lavoro, soprattutto in una regione con immense e smisurate bellezze e con altrettante fatiche e salite come quella nostra campana, significa principalmente avere a cuore le persone. Occuparsi del lavoro è promuovere la dignità della persona, senza limitarsi a lamentarsi sulle cose che non vanno, e purtroppo non vanno per niente bene (il lavoro che manca, il lavoro sommerso, il lavoro non svolto in sicurezza che, purtroppo, tante morti innocenti ancora provoca), ma proponendo delle strade possibili e cercando delle alleanze possibili sui vari territori”. Citando in un post di ringraziamento sui social la “Caritas in Veritate” di Benedetto XVI, Marenna auspica che, a livello regionale, si possa contribuire come Movimento Lavoratori a sostenere modelli di economia e di sviluppo alternativi che possano partire da condivisione, fraternità, gratuità e sostenibilità. “Ma, prima di tutto – ci tiene ad evidenziare il segretario regionale del Mlac –, che tutto ciò possa partire dai sogni di ciascuno di noi, dal recuperare sempre più la vocazione del sognare, la dimensione dell’osare. Essere voci e megafoni di sogni, desideri, aspirazioni. I sogni richiedono coraggio, vale a dire una spinta dell’agire con il cuore. E agire con il cuore significa annunciar e nutrire la speranza (in Cristo risorto, nostra speranza) per costruire un territorio migliore e tessere comunità umane, pensanti e propositive”.