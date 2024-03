Diocesi: Termoli-Larino, messaggio di cordoglio e vicinanza per la morte di Luca Scatena

Il vescovo di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca, insieme alla Fondazione “Istituto Gesù e Maria” e a tutta la comunità diocesana, esprimono “profondo cordoglio per la morte improvvisa avvenuta all’età di 51 anni, di Luca Scatena, responsabile di diversi progetti di accoglienza e integrazione nella diocesi”. “In comunione di preghiera – si legge in un messaggio – partecipano al dolore e sono vicini alla moglie Paola, alla figlia Eva e a tutti i familiari ricordando l’impegno, la sensibilità e la professionalità di Luca nel mondo del sociale e in numerose iniziative. Un’esperienza pluriennale a partire dal progetto Sprar avviato assieme a don Ulisse Marinucci e ai percorsi portati avanti in questi intensi anni con determinazione e spirito di servizio in collaborazione con la Caritas, le parrocchie, le istituzioni, le realtà diocesane e il volontariato nei confronti di tutti coloro che, provenienti da paesi dilaniati da guerre, violenze e sfruttamento, hanno trovato una mano tesa sul territorio del Basso Molise ritrovando un sorriso e la loro dignità di esseri umani”. “Con un sentimento di gratitudine – termina il messaggio – affidiamo Luca all’abbraccio misericordioso del Signore Gesù Cristo, nell’approssimarsi della Santa Pasqua come rinnovata speranza nella Risurrezione, di una vita che non muore”. I funerali avranno luogo a Termoli, venerdì 29 marzo, alle 11, nella chiesa di San Timoteo.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /