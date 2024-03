Migranti: Sos Med, “almeno 60 morti durante viaggio da Libia, erano in mare da 7 giorni”. 25 sopravvissuti a bordo della nave Ocean Viking

Almeno 60 persone, tra cui donne e un bambino, sono morte durante un viaggio da Zawiya, in Libia, mentre 25 sopravvissuti sono stati salvati ieri dalla nave Ocean Viking di Sos Mediterranéé. Ne dà notizia oggi su X l’Ong, raccontando che l’imbarcazione era partita 7 giorni prima del salvataggio ma il motore si è rotto dopo 3 giorni, lasciandoli alla deriva per giorni senza acqua e cibo. I naufraghi sono stati trovati in condizioni di salute molto critiche: è stata necessaria una evacuazione medica di due persone. Sono stati portati in Sicilia con un elicottero, in collaborazione con la guardia costiera italiana.

The survivors departed from Zawiya, Libya, 7 days before they were rescued. Their engine broke after 3 days, leaving their boat lost adrift without water and food for days. Survivors report that at least 60 people perished on the way, including women and at least one child. (2/2) pic.twitter.com/lQEuHRgRho

— SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) March 14, 2024