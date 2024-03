L’Aquila “Capitale Cultura italiana 2026”: Commissario Castelli, “risultato che premia la città e l’Appennino centrale”

(Foto Arcidiocesi dell'Aquila)

“La designazione di L’Aquila a Capitale italiana della Cultura 2026 è una bellissima notizia, non solo per la città e il suo territorio, ma per tutto l’Appennino centrale”. Lo dichiara il Commissario Straordinario al sisma 2016 Guido Castelli che, in una dichiarazione diffusa poco fa, ricorda come “il capoluogo abruzzese, dopo il terribile sisma del 2009, abbia avuto la tenacia e la capacità di rialzarsi in piedi. La designazione odierna è un ulteriore, prestigioso, segnale di rinascita che questa splendida città merita. Sono certo che questo risultato porterà benefici non solo a L’Aquila, ma a tutto l’Appennino centrale”. Da Castelli anche il riconoscimento del lavoro fatto dal “Sindaco, Pierluigi Biondi, dalla sua amministrazione e da una filiera che, a partire dal Presidente della Regione Marco Marsilio, in Abruzzo ha dimostrato di essere efficace e vincente”.