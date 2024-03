Diocesi: Mondovì, stasera in “Casa Regina” al santuario di Vicoforte secondo incontro sui migranti

È in programma per la serata di oggi, giovedì 14 marzo, presso il Centro di spiritualità “Casa Regina” al santuario di Vico, il secondo degli “Incontri formativi e informativi” promossi dalla diocesi di Mondovì per la Quaresima di solidarietà 2024.

Dalle 20.30, nella sala “Aula Bona”, interverrà Sergio Durando, responsabile di “Migrantes” dell’arcidiocesi di Torino, con una lunga esperienza in mezzo ai migranti accolti in Piemonte.

