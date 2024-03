Diocesi: Caritas Ales-Terralba, oggi pomeriggio l’incontro dei volontari dei Centri d’ascolto a San Gavino

Oggi, giovedì 14 marzo, alle ore 16, al Centro pastorale diocesano a San Gavino, si terrà l’incontro dei volontari dei Centri d’ascolto parrocchiali e interparrocchiali della diocesi di Ales-Terralba. Un pomeriggio utile per condividere i risultati dei questionario (sono arrivati oltre 150 questionari) svolti nei vari centri: la base per un percorso formativo potenzialmente efficace.

La Caritas diocesana di Ales-Terralba desidera ringraziare ogni operatore per l’aiuto offerto alle persone in difficoltà che s’incontrano ogni giorno. Per questo motivo ha pensato di raccogliere alcune importanti informazioni sulle singole esperienze, utili per prendere consapevolezza del cammino fatto sino ad oggi.

Presente alla serata il formatore Raffaele Callia, direttore della Caritas diocesana di Iglesias e responsabile del Servizio studi e ricerche della Delegazione regionale Caritas Sardegna.

