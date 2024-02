Giovani e anziani: Cesano Boscone, nel Centro di formazione Sacra Famiglia studenti insegnano a over 60 l’uso di Internet

(Foto: Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone)

Chattare, prenotare un viaggio, utilizzare i social network, accedere ai portali della pubblica amministrazione: sono alcune delle attività che gli studenti dell’Istituto Falcone-Righi di Corsico insegneranno a persone over 60, nate prime dall’avvento del web. Il progetto prevede un ciclo di lezioni tra marzo e aprile che avranno luogo nel Centro di formazione Sacra Famiglia a Cesano Boscone e saranno tenute da 12 studenti tra i 16 e 18 anni che frequentano l’indirizzo “Informatico” e che nelle scorse settimane si sono preparati per questo progetto, denominato “Abc Digital”.

Il corso si svolge in un’aula-laboratorio attrezzata con postazioni dotate di computer e tablet connessi alla rete, che il prossimo 1° marzo, giorno della prima lezione, saranno occupate dai 15 ultrasessantenni che si sono iscritti gratuitamente al corso.

“Abc Digital” rientra nelle attività di alternanza scuola-lavoro progettate dall’Istituto Falcone-Righi ed è finalizzato a migliorare, da un lato, le competenze informatiche, personali e relazionali degli studenti e, dall’altro, l’inclusione sociale degli anziani attraverso l’utilizzo di strumenti digitali. Giunto alla terza edizione, il corso ha sempre registrato un’ampia adesione fino all’esaurimento dei posti disponibili ed è stato portato avanti grazie sia alla collaborazione tra l’Istituto Falcone-Righi e Fondazione Sacra Famiglia con il patrocinio del Comune di Cesano Boscone sia ai trainer di formazione per gli studenti-tutor, messi a disposizione dalle organizzazioni partner del progetto: Hp Packard Enterprise e Vises onlus.

Al centro delle lezioni in programma vi saranno, per esempio, l’utilizzo di tablet, pc, applicazioni, social network, e-mail, insieme all’accesso a portali di istituzioni come l’Inps o a siti per gli acquisti e i pagamenti online, con una particolare attenzione rivolta alla comprensione e alla prevenzione di rischi legati alla navigazione.

Il gruppo Fondazione Sacra Famiglia, con il suo ospedale Casa di cura ambrosiana, è leader in Lombardia e uno dei primi in Italia nei servizi di cura e assistenza sanitaria e sociosanitaria, con particolare attenzione alle persone fragili. Grazie ai suoi 2.000 professionisti assiste ogni anno oltre 13.000 persone tra minori, adulti e anziani in Lombardia, Piemonte e Liguria, garantendo 142.000 prestazioni sanitarie e socioassistenziali.