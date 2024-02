Diocesi: Casale Monferrato, domani sera incontro “Il cattolicesimo sociale di ieri e di oggi con Papa Francesco”

Sarà dedicata a “Il cattolicesimo sociale di ieri e di oggi con Papa Francesco” la serata in programma domani, giovedì 29 febbraio, a Casale Monferrato. Dalle 21, nella sala Cavalla del Seminario vescovile, interverranno don Stefano Tessaglia, teologo e assistente del Meic (Movimento ecclesiale di impegno culturale) di Alessandria, e Sergio Favretto, avvocato casalese, saggista e storico. L’incontro è promosso nell’ambito di “Cantiere Speranza” e rientra fra gli eventi proposti in occasione del 550° anniversario dell’istituzione della diocesi. “Il cattolicesimo ha avuto e ha oggi nella società italiana un forte impatto culturale e sociale”, sottolineano i promotori in una nota, aggiungendo che “il messaggio ecclesiale trova concretezza in molte forme di presenza attiva nel volontariato, nella sanità, nell’assistenza, nell’educazione, nella formazione, nell’economia, nella cultura e nell’informazione”. “Con uno sguardo puntuale e sintetico alla storia della Chiesa fino ad oggi, attraverso l’esame di documenti e testimonianze, il teologo Tessaglia – proseguono – fornirà una declinazione del cattolicesimo sociale italiano. Lo storico Favretto, già autore di studi sull’impegno sociale dei cattolici nell’800, nel ‘900, sulle figure di Giovannina Mazzone, di mons. Giuseppe Angrisani e sul ruolo dell’informazione cattolica, esporrà i caratteri salienti del cattolicesimo sociale in Piemonte e nella diocesi di Casale”.

