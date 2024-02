Europa: il 1° marzo incontro a Palermo su Next Generation Eu, Bilancio Ue e Fondi Bei

È in programma per venerdì 1 marzo, alle 9 nella Sala Mattarella del Palazzo dei Normanni in piazza del Parlamento 1 a Palermo, un confronto tra rappresentanti politici europei, nazionali e locali, il mondo imprenditoriale e la società civile sulle opportunità offerte dal PNRR e dal programma InvestEU. L’appuntamento è organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, la Rappresentanza della Commissione europea in Italia e la Regione Sicilia, in collaborazione con Euromed Carrefour Sicilia e Europe Direct Palermo. Interverranno il presidente Regione Sicilia Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno (S&D-Pd) con un videomessaggio. Seguiranno poi gli eurodeputati Ignazio Corrao (Verdi), Giuseppe Milazzo (Ecr-FdI), Annalisa Tardino (Id-Lega), Francesca Donato (Ni-Dc), e Dino Giarrusso (Ni), oltre che gli assessori regionali Alessandro Aricò, Nuccia Albano, Mimmo Turano, Elena Pagana, Elvira Amata, Giovanni Di Mauro, Marco Falcone, Gelsomina Vigliotti, Laura Miccichè, Roberto Amore, Dario Cartabellotta e Tommaso Di Matteo. L’evento vedrà anche la partecipazione di: Anci Sicilia, Ance Sicilia, Confindustria Sicilia, Confartigianato Imprese Sicilia, Cna, Cgil Sicilia, Cisl Sicilia, Uil Sicilia, Casartigiani, Università degli studi di Palermo, Cia, Confcommercio Sicilia, Coldiretti Sicilia, Confesercenti Sicilia, Confagricoltura Sicilia, Federalberghi, Legacoop, Legambiente e Conaf Sicilia. I saluti istituzionali saranno affidati a Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, Antonio Parenti, direttore della Rappresentanza della Commissione europea, e Roberto Gueli, presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia. Modera l’incontro Nino Amadore, giornalista de Il Sole 24 Ore. L’evento è stato accreditato dall’Ordine dei Giornalisti della Sicilia come corso di formazione, per iscriversi consultare la piattaforma dell’Ordine. Le iscrizioni chiudono giovedì 29 febbraio a mezzanotte.

