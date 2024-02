Diocesi: Bari-Bitonto, cattedrale e concattedrale “a misura di turista” aperte tutto l’anno con orario continuato

La cattedrale di Bari e la concattedrale di Bitonto aperte tutti i giorni dell’anno con orario continuato. È l’iniziativa di ArtWork, presentata a Btm Italia, in corso fino a domani presso la Fiera del Levante, che prevede un “programma” che coinvolgerà anche gli altri beni ecclesiastici dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto oggetto dell’accordo tra curia e della stessa ArtWork: a Bari città, oltre alla cattedrale, saranno aperti la cripta dell’Odegitria, l’area archeologica, il Museo degli Exultet, che riapre lunedì 4 marzo alle 10.30 con un nuovo percorso multimediale, anche in lingua, collegato alla tradizione religiosa e alla storia della città. E un allestimento climatizzato mirato a una conservazione ideale dei preziosissimi rotoli. A Bitonto, invece, il servizio garantito da ArtWork riguarderà anche la cripta di San Valentino e l’area archeologica, sempre all’interno della concattedrale, e il Museo d’arte sacra. Oltre alle biglietterie locali, tutti i siti saranno prenotabili online sul portale dedicato www.artecclesiae.it. “Artecclesiae”: questo il nome del progetto che lega appunto l’arcidiocesi di Bari-Bitonto e la cooperativa sociale che da anni opera in Puglia con risultati positivi nel campo della valorizzazione dei beni culturali.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /