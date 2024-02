Servizio civile: Anspi e Amesci, c’è tempo fino a domani per candidarsi e partecipare al progetto “I Musicanti di Brema”

È stata prorogata alle ore 14 del 22 febbraio la chiusura del bando per il Servizio civile universale pubblicato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale lo scorso 22 dicembre, in cui è contenuto anche il progetto “I Musicanti di Brema” di Anspi (Associazione nazionale San Paolo Italia), realizzato in collaborazione con la Fondazione Amesci. L’obiettivo, spiega una nota, è “favorire e valorizzare l’inclusione e l’integrazione dei minori e dei giovani, eventualmente anche stranieri, attraverso percorsi di crescita socio-culturale e psico-emotiva, grazie alla rete dei circa 1.500 oratori sparsi in tutt’Italia, ambienti sicuri e accoglienti dove la socializzazione è favorita tramite pratiche sportive, momenti di gioco, attività culturali e di scambio intergenerazionale”. I posti disponibili sono 112 in undici regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria, per un totale di 156.800 ore di volontariato per l’assistenza ai minori con l’attivazione di 681.811,20 euro di fondi destinati ai giovani. Si tratta infatti di “un’opportunità di impegno e formazione” della durata di 12 mesi, con un orario di servizio di 25 ore settimanali, rivolta ai giovani dai 18 ai 28 anni cui lo Stato riconosce un rimborso mensile di 507,30 euro. Sono inoltre riconosciuti agli operatori volontari altri benefit, tra cui la riserva del 15% di posti nei concorsi pubblici al termine dell’anno di servizio. La candidatura va inoltrata on-line attraverso il sito www.domandaonline.serviziocivile.it previo possesso dello Spid. Info: www.anspi.it e www.amesci.org.

