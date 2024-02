Cultura: Università Bergamo, donazione della Fondazione Maria Zanetti per recupero dell’Ex Monastero di Sant’Agostino

Un ulteriore tassello si aggiunge alla storia del recupero dell’Ex Monastero di Sant’Agostino, oggi sede dell’Università degli studi di Bergamo: grazie alla generosa donazione di 100.000 euro da parte della Fondazione Maria Zanetti – Onlus, la sagrestia del complesso sarà riportata all’originario splendore. La donazione in favore dell’Ateneo, riferisce una nota della stessa università, è stata registrata ieri, 20 febbraio, segnando un capitolo significativo nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città di Bergamo. “Rivolgo un sentito ringraziamento, a nome di tutta la comunità accademica – commenta il Rettore dell’Università degli studi di Bergamo, Sergio Cavalieri –, alla Fondazione Maria Zanetti – Onlus per questo gesto di grande generosità, che non solo contribuirà al restauro fisico della sagrestia del ‘gioiello’ rappresentato dal complesso di Sant’Agostino, ma che rappresenta anche un esempio emblematico di rapporto virtuoso tra il mondo imprenditoriale e l’Università, dimostrando come la collaborazione sinergica e il legame con l’Ateneo possa portare a risultati tangibili e duraturi per il bene del territorio”. La sala restaurata della sagrestia sarà intitolata alla memoria di Maria Zanetti, una figura che ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità bergamasca nonostante la sua prematura scomparsa.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /