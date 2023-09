Terzo Settore: Roma, il 28 settembre la prima giornata dell’associazionismo

Il prossimo 28 settembre, presso l’Aula Magna della Facoltà di Architettura dell’Università Roma Tre, si terrà la Giornata dell’Associazionismo, promossa dalla Consulta Aps del Forum Terzo Settore. L’evento dal titolo: “Siamo valore sociale. Il ruolo delle Aps per la partecipazione e per una società inclusiva e sostenibile” rappresenta la prima edizione di un appuntamento che diventerà costante negli anni. “La Giornata nasce con l’obiettivo di raccontare l’associazionismo di promozione sociale e valorizzarlo come pratica di democrazia e di educazione alla convivenza, inclusione e socialità, contrasto alle solitudini, animazione sociale, promozione culturale, del territorio e dell’ambiente. Attività e principi, questi, di cui si tende a trascurare l’importanza, salvo poi riscoprirla a ridosso dei sempre più frequenti episodi di cronaca che raccontano di esplosioni di violenza e disagio mentale, soprattutto tra i più giovani”, dichiara Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore. L’appuntamento sarà anche l’occasione per riportare all’attenzione della politica la necessità di interventi per consentire la sopravvivenza delle associazioni e favorirne lo sviluppo. Tra le misure considerate prioritarie vi sono l’alleggerimento degli oneri amministrativi per le piccole realtà, l’esclusione dal campo Iva per le attività nei confronti dei soci, l’eliminazione dell’Irap al non profit, la definizione del quadro fiscale. All’evento parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, del Terzo settore, studiosi e ricercatori.