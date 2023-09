Ospedale Bambino Gesù: il 18 ottobre a New York i “patrons” parteciperanno alla Clinton Global Initiative 2023

I Patrons of Bambino Gesù Children’s Hospital sono un’organizzazione senza scopo di lucro volta a sostenere i progetti umanitari dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù negli Stati Uniti. Con questo spirito prenderanno parte a New York alla Clinton Global Initiative 2023, che partirà lunedì prossimo, 18 settembre con una conversazione speciale, in collegamento da remoto, tra il presidente Bill Clinton e Papa Francesco. Costituitisi da pochi mesi come Corporation, i Patrons del Bambino Gesù hanno il compito di aiutare l’Ospedale della Santa Sede a far conoscere la sua missione e a sostenerlo soprattutto nelle sue attività umanitarie, i progetti internazionali e alcuni “progetti speciali”, come il Centro di Cure Palliative dedicato ai bambini “inguaribili”. Ogni anno, centinaia di bambini provenienti da tutto il mondo – con patologie molto gravi – sono accolti e curati gratuitamente al Bambino Gesù. A questi si sono aggiunti negli ultimi 18 mesi oltre duemila pazienti ucraini, costretti a lasciare il loro paese a causa della guerra, che hanno trovato cure e accoglienza in Ospedale con le loro famiglie. Il Bambino Gesù è impegnato in progetti di formazione sanitaria in 16 Paesi nel mondo, dal Sud America all’estremo Oriente, passando per il Medio Oriente e l’Africa. L’obiettivo – si legge in una nota – è quello di “consentire ai paesi meno sviluppati di rispondere alla domanda di salute e ai bisogni locali, nella convinzione che solo la crescita umana e professionale del personale sanitario locale – medici e infermieri – possa apportare cambiamenti significativi e duraturi nella cura dei bambini. I progetti si basano su specifici accordi siglati con i Governi o le Istituzioni sanitarie dei vari Stati, e coinvolgono anche Organizzazioni umanitarie internazionali”. Tra i progetti speciali dell’Ospedale sostenuti dai Patrons, c’è infine il completamento del nuovo Centro per le Cure Palliative Pediatriche, inaugurato nel 2022 nella località di Passoscuro, sul litorale laziale. È dedicato all’accoglienza di bambini e adolescenti con malattie rare, inguaribili, ad alta complessità assistenziale. Ha accolto finora più di 300 pazienti con le loro famiglie. Tutti questi progetti, le attività internazionali, le cure umanitarie e il completamento del Centro delle Cure Palliative, richiedono un grande sostegno economico pari a circa 8 milioni di euro e sono finanziati esclusivamente con il fundraising. Per questo motivo sono stati costituiti i Patrons of Bambino Gesù Children’s Hospital, che porteranno queste esigenze all’attenzione della platea internazionale del Clinton Global Initiative 2023 Meeting.