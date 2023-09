Diocesi: Savona, il Sinodo riparte da Marzabotto e Monte Sole

Il Sinodo diocesano “Chiesa di Savona, prendi il largo, confidando” riparte da Marzabotto e Monte Sole, luoghi densi di memoria per l’eccidio di 1830 persone perpetrato dalle truppe nazifasciste nel 1944 e la presenza della Piccola Famiglia dell’Annunziata, comunità monastica fondata dal presbitero e teologo genovese don Giuseppe Dossetti. Al viaggio parteciperanno diversi membri del Sinodo e della Segreteria sinodale.

La partenza sarà il 30 settembre, alle 7. Nel pomeriggio il vescovo Calogero Marino guiderà il percorso lungo la Via Martyrum a Monte Sole, che si conclude al cimitero di Casaglia, dov’è sepolto don Dossetti. Domenica 1° ottobre, alle 9.30, i pellegrini parteciperanno alla messa assieme ai monaci di Monte Sole, seguita dall’incontro con i monaci stessi. Dopo il pranzo si rientrerà in diocesi. In preparazione a questa due giorni la Segreteria sinodale organizzerà la proiezione del film “L’uomo che verrà” del 2009, diretto da Giorgio Diritti e ispirato proprio all’eccidio. La serata si svolgerà venerdì 15 settembre presso il Seminario Vescovile e prevedrà alle 19 l’introduzione da parte di mons. Marino, a seguire un apericena e alle 20.30 la proiezione. Intanto l’Assemblea del Sinodo, che consta ora di 83 persone, si prepara al suo undicesimo appuntamento il 13 e 14 ottobre in Seminario. La sessione sarà valida con 42 presenti e per approvare i documenti relativi al lavoro delle commissioni del secondo anno occorreranno i due terzi dei voti. È ancora da definire nei dettagli il programma dell’assemblea, l’ultima che si articolerà in due giorni. Nella sola giornata del 25 novembre si voterà la stesura finale della seconda parte del documento finale. Nella tredicesima e quattordicesima sessione (13 e 27 gennaio) si procederà alla votazione definitiva del Liber Sinodalis, la cui promulgazione avverrà il 17 marzo, vigilia della festa patronale di Nostra Signora di Misericordia al santuario di Savona. Fra gennaio e marzo si terrà l’ultima revisione del testo prima di procedere alla sua stampa.