Centro San Fedele: Milano, dal 19 ottobre ciclo di incontri “Tracciare e tenere la rotta: stimoli e soste per la navigazione di coppia”

Prende avvio il 19 ottobre il nuovo ciclo di incontri del Centro Giovani coppie San Fedele di Milano. Titolo generale: “Tracciare e tenere la rotta: stimoli e soste per la navigazione di coppia”. Il tema del primo incontro sarà “Oltre le parole. Comunicare in coppia” (ore 21). Qui il programma completo. Le conferenze avverranno in presenza, nella Sala Ricci di piazza san Fedele 4: come sempre, per partecipare in presenza non è necessaria alcuna registrazione. Quest’anno sarà possibile seguirle in diretta anche a distanza, attraverso un collegamento Zoom. Per farlo, sarà necessario registrarsi secondo le istruzioni che verranno date di volta in volta sul sito www.centrogiovanicoppiesanfedele.it. A ogni iscritto verrà inviato il collegamento per la connessione. La registrazione delle conferenze sarà poi disponibile nel canale You Tube del Centro, all’indirizzo che verrà comunicato al suo tempo. Ai quattro incontri-conferenze si aggiungeranno quest’anno tre “laboratori” nei quali, “con metodologia partecipativa ed esperienziale, si approfondiranno – spiega una nota – i temi delle conferenze. Per partecipare ai Laboratori sarà necessario iscriversi, mandando una mail a mail@centrogiovanicoppiesanfedele.it e indicando il laboratorio al quale si intende partecipare.