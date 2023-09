Diocesi: Urbino, il 6 ottobre a Fermignano assemblea ecclesiale di inizio anno pastorale

È in programma per venerdì 6 ottobre l’assemblea diocesana di inizio anno pastorale della Chiesa di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado. L’appuntamento, intitolato “‘Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli’ (Mt 28,19)”, sarà ospitato dalle 20.45 presso la chiesa parrocchiale di Santa Veneranda in Fermignano.

“Sarà una serata importante per la nostra Chiesa locale – viene spiegato in una nota della diocesi –, un momento per ‘stare con Lui’, pregare tutti insieme, condividere frammenti di vita e prepararci a ripartire con slancio per questo nuovo anno”.

Alla serata, guidata dall’arcivescovo Sandro Salvucci, sono invitate a partecipare tutte le realtà diocesane: sacerdoti, diaconi, tutti i sinodali, membri degli Uffici diocesani, religiose e religiosi, realtà associative ecclesiali (Azione Cattolica, Comunione e Liberazione, Fuci, Rinnovamento nello Spirito Santo, Scout,…), chi si occupa di catechesi e animazione, confraternite, tutti i fedeli.