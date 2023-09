Tempo del Creato: Albano, domani il “Cammino per la Terra” per parlare di pace e cura della Casa comune

Domenica 17 settembre, la diocesi di Albano promuove il “Tempo del Creato”: l’evento “Il Cammino per la Terra”, si snoda alle 15 tra Castel Gandolfo e Albano Laziale, per parlare di pace e cura della Casa comune. Si tratta – ricorda la diocesi in una nota – di un appuntamento organizzato dalla diocesi di Albano e promosso dalla Conferenza episcopale italiana per sottolineare la necessità di tenere connessi i temi del dialogo e dell’ecologia integrale. L’evento ha ottenuto il Patrocinio dei Comuni di Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo, Marino, Ariccia e Genzano di Roma. L’appuntamento è alle 15 presso il Belvedere Giovanni XXIII di Castel Gandolfo, da dove prenderà il via la manifestazione interconfessionale, interreligiosa e aperta alle realtà del territorio dei Castelli Romani, che sarà caratterizzata da due momenti: il primo sarà “Il Cammino per la terra”, un percorso a piedi animato da riflessioni e testimonianze dei rappresentanti delle diverse religioni presenti sul territorio, che si snoderà dal Belvedere Giovanni XXIII di Castel Gandolfo fino a piazza Pia di Albano, lungo la pista ciclabile “Cammino della fraternità”, mentre il secondo momento sarà vissuto al termine del cammino, in piazza Pia, dove ci sarà l’intervento del vescovo Vincenzo Viva. A questo seguirà un momento di festa e di animazione curato dal coro gospel “Voices of Graces” dell’associazione musicale Luigi Antonio Sabbatini, dalle danze etniche dell’associazione “Ensamble Venezuela” e dal gruppo di Mariachi “Sol Mexicano”. Sempre in piazza Pia, inoltre, saranno presenti stand animati da associazioni del territorio impegnate sul tema dell’ambiente, della giustizia e della pace.