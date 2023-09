A Sua immagine: nella puntata di oggi visita a Bracciano. Domani focus su custodia della Terra

Questa settimana A sua immagine, in onda oggi dalle 16 su Rai Uno, visita Bracciano, una piccola cittadina a nord di Roma, sulle rive del lago omonimo. Si tratterà di un viaggio in mezzo alla storia e alla natura, e alle tradizioni religiose che in queste terre hanno radici saldissime.

Lorena Bianchetti inizierà dai luoghi del Parco Naturale regionale di Bracciano Martignano ed insieme a Daniele Badaloni, direttore del parco, visiterà la Rocca Orsini, uno splendido promontorio un tempo sede di un bastione, ma che oggi offre una vista sul lago. Il viaggio proseguirà nella Faggeta di Oriolo Romano, dal 2017 patrimonio mondiale naturalistico dell’Unesco. In questo luogo in cui la natura viene lasciata libera di svilupparsi senza alcun intervento da parte dell’uomo, verranno riletti alcuni passi dell’Enciclica Laudato sii di Papa Francesco. Il viaggio proseguirà nella storia: quella antichissima dei ninfeo Romano appena restaurato e riportato alla luce, alla tradizione più amata dai braccianesi: quella delle Pale del Santissimo Salvatore, un’opera sublime del 300 che la tradizione narra che sia stata ritrovata seppellita in un campo da un contadino che arava. Paolo Balduzzi seguirà la processione della Festa del Santissimo Salvatore, che avviene ogni anno il 16 agosto. Ci sarà poi ancora tempo per visitare l’imponente castello Orsini Odescalchi, che domina il lago, e che dedica un’intera sala ai molti ritratti e alle molte sculture devozionali della Vergine, e per visitare il Museo storico dell’aeronautica Militare, dove è conservato, tra le altre cose, l’elicottero Bianco usato da San Giovanni Paolo II per i suoi viaggi in Italia.

A seguire “Le Ragioni della Speranza” che prosegue il percorso di don Maurizio Patriciello sulla via dei santi. Questa volta, in vista della sua festa, il 19 settembre, la puntata sarà dedicata a san Gennaro, patrono di Napoli e della regione Campania. Per conoscere meglio la sua storia e l’affetto che lo lega al popolo napoletano, don Patriciello condurrà i telespettatori nel Duomo di Napoli, nella Basilica di Santa Restituta, nella cripta e nella cappella del Tesoro. A fargli da guida le parole di mons. Vincenzo de Gregorio. A seguire, nel centro storico, don Maurizio incontrerà lo scrittore e sceneggiatore Maurizio De Giovanni, autore napoletano di best seller e fiction di successo, inventore di personaggi straordinari come il commissario Ricciardi. Con De Giovanni si avvierà una riflessione sulla devozione a San Gennaro e sulla necessità del perdono, citando il vangelo di questa domenica.

Nella puntata di domani, in onda dalle 10.30, in occasione della Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato, A Sua Immagine dedica una puntata alla custodia della Terra e degli esseri viventi che la abitano. In studio, con Lorena Bianchetti, padre Giuseppe Buffon, professore di Storia della Chiesa presso la Pontificia Università Antonianum di Roma e Pamela Nichele, paesaggista. In collegamento: Sara Segantin, scrittrice e attivista di Friday For the Future. Come ogni domenica alle 10,55, dopo il notiziario con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai 1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Cattedrale di Verona, con la regia di Gianni Epifani e il commento di Orazio Coclite. Alle 12, come ogni domenica l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.