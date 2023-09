Migranti: vescovi Sicilia, “a Lampedusa la comunità ha testimoniato la solidarietà evangelica”

“I vescovi seguono con particolare apprensione gli ultimi sviluppi degli sbarchi a Lampedusa, dove la comunità attraverso gesti di umanità e di generosità, ha testimoniato la solidarietà evangelica, e in altre parti della Sicilia”. Così i pastori delle diciotto diocesi di Sicilia al termine della sessione autunnale di lavoro della Conferenza epsicopale siciliana che si è conclusa ieri a Palermo. Il passaggio è inserito nel comunicato finale a firma degli stessi vescovi diffuso questo pomeriggio dall’ufficio stampa della Cesi. Nello stesso l’invito “alle Autorità internazionali, nazionali e regionali ad intervenire con sollecitudine per garantire una più regolare gestione dei flussi dei migranti in transito nell’Isola” e un “incoraggiamento” rivolto “a tutte le persone di buona volontà ad impegnarsi a diffondere la cultura dell’accoglienza per affermare la dignità di ogni persona che chiede aiuto e sostegno”.