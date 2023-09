Diocesi: Cesena, il vescovo Regattieri celebra i 50 anni di sacerdozio

Il vescovo di Cesena-Sarsina, mons. Douglas Regattieri, ricorda e festeggia i cinquant’anni di ordinazione sacerdotale.

Nato a Vallalta di Concordia sulla Secchia il 5 ottobre 1949, è stato ordinato sacerdote dal vescovo Artemio Prati il 15 settembre 1973 a Vallalta. Domani, domenica 17 settembre, alle 18, in cattedrale a Cesena il vescovo Douglas presiederà una solenne concelebrazione eucaristica. La messa sarà il momento di apertura del nuovo anno pastorale 2023-2024 sul tema “Cristo, verità dell’uomo. Per una fede viva”. Al termine, il vescovo conferirà il mandato agli operatori pastorali, catechisti, animatori liturgici, operatori della carità. Sarà consegnato il testo degli Orientamenti pastorali per l’anno 2023-2024 su cui le comunità locali sono chiamate a lavorare e a confrontarsi.

Ieri sera tanta gente proveniente dalle diverse comunità della diocesi di Cesena-Sarsina ha partecipato al concerto “Maria, madre dell’Ascolto” tenutosi nella chiesa di Sant’Agostino, a Cesena. I canti sono stati eseguiti dal coro diocesano “Alma canta”. Al termine della serata a tutti i partecipanti è stato consegnato il libro, in gran parte fotografico, “Alzerò il calice della salvezza. 50 anni di sacerdozio ministeriale” (Editrice Stilgraf, con foto dall’archivio di Pier Giorgio Marini) in cui lo stesso monsignor Regattieri traccia le tappe della sua vocazione e del suo ministero.