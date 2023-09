Diocesi: Rieti, dal 28 settembre l’assemblea diocesana con don Cosentino e mons. Palmieri, vescovo di Ascoli Piceno e vice presidente Cei

Dal 28 al 30 settembre, (dalle 18.30 alle 20.30), presso il Centro Pastorale di Contigliano, avrà luogo l’Assemblea diocesana dal titolo “Dare carne al Vangelo”. Il primo giorno, secondo quanto riporta il settimanale diocesano Frontiera Rieti (www.frontierarieti.com) interverrà il teologo don Francesco Cosentino sul tema “Tra crisi e speranza: annunciare un Vangelo che fa ardere il cuore”. Il secondo giorno, assieme a mons. Gianpiero Palmieri, vescovo di Ascoli Piceno e vice presidente della Cei per il Centro Italia, avrà luogo un confronto sul tema “Tutti all’opera in una Chiesa più sinodale”. La giornata conclusiva vedrà il vescovo di Rieti, mons. Vito Piccinonna, proporre una traccia per il nuovo anno pastorale e dare alcune comunicazioni.