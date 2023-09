Diocesi: Arezzo, il 20 settembre Concerto della Cappella Musicale Pontificia “Sistina”

Si esibirà, il 20 settembre, nella Cattedrale di Arezzo, la Cappella Musicale Pontificia “Sistina” di Roma, la corale responsabile del servizio nelle celebrazioni liturgiche nella basilica di San Pietro. Diretta da mons. Marcos Pavan, il coro pontificio svolge il suo servizio musicale nelle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice e, con i suoi 1500 anni di storia, è il più antico del mondo in attività. Insieme al Coro sarà presente e si esibirà anche Josep Solé Coll, primo organista della basilica di San Pietro e organista per le celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice. Verranno eseguite le composizioni del maestro cardinale Domenico Bartolucci, che della Corale Papale è stato direttore per oltre 40 anni e di cui ricorrono quest’anno i 10 anni dalla morte, di de Victoria e Perosi, poi brani della polifonia sacra classica e contemporanea. La Cappella Musicale Sistina, un coro maschile composto da cinquanta elementi, 27 cantori fanciulli, i cosiddetti pueri cantores e 23 cantori adulti, specializzato nella musica polifonica. Il direttore è mons. Marco Pavan. Il concerto (ingresso libero e gratuito) sarà trasmesso in diretta su Tsd, visibile in tutta la Toscana nel canale 85 e in streaming all’indirizzo www.tsdtv.it/live. La data aretina si inserisce all’interno di un tour che la Cappella sta compiendo nel mese di settembre in Toscana, nelle città di Firenze, Pistoia e Prato. L’evento gode del patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Arezzo, è organizzato con la collaborazione della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, associazione Cori della Toscana (Act) e Fondazione Guido d’Arezzo e il contributo della Fondazione CR Firenze.