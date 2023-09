Diocesi: Rossano-Cariati, il 24 settembre a Campana il quarto Cammino delle Confraternite

Si terrà domenica 24 settembre a Campana, nell’arcidiocesi di Rossano-Cariati, il 4° Cammino diocesano delle Confraternite. “Prosegue, nel solco del percorso già intrapreso, la volontà di celebrare l’appuntamento con una modalità itinerante nei centri della diocesi in cui sono presenti e operano le realtà delle confraternite”, si legge in una nota nella quale, viene sottolineato che “quest’anno il Cammino delle Confraternite si inserisce nel contesto illuminato dallo spirito sinodale, sempre sulle orme del cuore immacolato di Maria”.

Il programma prevede alle 9 un momento di accoglienza nell’oratorio “Don Bosco”, a cui seguirà la catechesi nella chiesa di Sant’Antonio e una preghiera comunitaria. In apertura sono previsti i saluti di don Nicola Alessio, direttore dell’Ufficio diocesano delle Confraternite, di don Francesco Bomentre, assistente spirituale e parroco di Campana, del sindaco di Campana, Agostino Chiarello, e di Francesco Marino, priore della confraternita Maria Santissima di Costantinopoli. La catechesi sul tema “Il cuore immacolato di Maria Santuario dell’incontro con Dio – Il cammino sinodale delle confraternite sulle orme di Maria” sarà tenuta da suor Angela Coelho, postulatrice per la causa di canonizzazione dei pastorelli di Fatima. Concluderà la riflessione l’arcivescovo Maurizio Aloise. Alle 11 prenderà il via il cammino diocesano con partenza dalla chiesa di Sant’Antonio verso la chiesa di San Domenico dove alle 11.30 mons. Aloise presiederà la solenne celebrazione eucaristica.