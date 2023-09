Confraternite: mons. Fisichella (Santa Sede), “nel prossimo Giubileo saranno espressione viva della spiritualità popolare”

“Il prossimo Anno Santo del 2025 si avvicina e tutti noi saremo chiamati a dare una grande testimonianza della nostra fede. Le confraternite assumeranno anche in questo Giubileo ancora una volta il peculiare compito di manifestare la fede del Popolo di Dio ed essere espressione viva della spiritualità popolare”. Lo scrive mons. Rino Fisichella, Pro-Prefetto della Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo, nel suo messaggio per il Forum paneuropeo, in Portogallo. “Il Giubileo delle Confraternità, che sarà celebrato dal 16 al 18 maggio 2025, darà occasione a ciascuno di riconciliarsi profondamente con Dio e con i fratelli attraverso la Porta Santa”.