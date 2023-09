Tempo del creato: Pistoia, domenica incontro di preghiera ecumenico

In occasione del Tempo del Creato, domenica 17 settembre si terrà a Pistoia un incontro ecumenico che alternerà riflessione e preghiera. L’appuntamento è in programma per le 15.30 in piazza San Bartolomeo. “Prosegue l’impegno per il Creato delle Chiese cristiane di Pistoia, una nuova tappa nel cammino ecumenico che da diversi anni a Pistoia raccoglie i fedeli di diverse confessioni cristiane attraverso incontri di approfondimento e preghiera”, viene spiegato in una nota.

L’evento si articola in quattro momenti: il primo prevede la lettura del Salmo 103 e sarà a cura del pastore Raffaele Volpe della chiesa Battista di Pistoia. Il secondo momento – da “Laudato si’”, custodi delle altre creature per la conversione ecologia – prevede l’ascolto della Parola di Dio in quattro momenti liturgici accompagnati da meditazione, silenzio, canto, musica e preghiera a cura dell’Ufficio per la Pastorale sociale e il lavoro della diocesi di Pistoia e del delegato per l’Ecumenismo, don Roberto Breschi. Il terzo momento – Conversione: la necessità di cambiare e l’impegno al cambiamento – sarà a cura del pastore Francesco Marfè della Chiesa valdese di Firenze. Il quarto e ultimo momento, prevede l’ufficiatura della supplica (moleben) per la preservazione della Creazione di Dio guidata dall’igumeno Andrea Wade della parrocchia ortodossa del Patriarcato di Mosca a Pistoia.