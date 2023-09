Solidarietà: Firenze, al via il 7 ottobre il XIV Convegno annuale degli Angeli dei Bambini di Betlemme

(Foto Aiuto bambini Betlemme)

A Firenze, il 7 ottobre 2023, presso l’Istituto Salesiano si terrà il XIV Convegno annuale degli Angeli dei Bambini di Betlemme per festeggiare i 70 anni del Caritas Baby Hospital. Esattamente 70 anni fa, infatti, è stata “posata la prima pietra” sulla quale è nato il Caritas Baby Hospital. Pochi letti in una stanza in affitto, ma da quel momento la promessa del prete svizzero Ernst Schnydrig, “Noi ci siamo”, ha iniziato a diventare realtà. La storia racconta che la notte di Natale del 1952, il sacerdote stava recandosi alla messa nella Basilica della Natività. Nel breve tragitto che lo portava alla chiesa, passando vicino ad un campo profughi, incontrò un palestinese intento a seppellire il proprio figlio morto per mancanza di cure mediche di base. Da quell’incontro nacque il sogno di un ospedale aperto a tutti i bambini: il Caritas Baby Hospital. Schnydrig, assieme al medico palestinese Antoine Dabdoub e alla cittadina svizzera Hedwig Vetter cominciarono prendendo in affitto due stanze: la loro promessa “Noi ci siamo” continua ad essere mantenuta.

Il Caritas Baby Hospital rappresenta una struttura insostituibile per i piccoli e per le loro famiglie che vivono in Cisgiordania. In quest’area abitano circa 300mila bambini, privi di una reale possibilità di assistenza sanitaria. La situazione di continua crisi e conflitto nella Striscia di Gaza ha portato anche bambini di quel piccolo lembo di terra ad essere curati nel Caritas Baby Hospital. Ogni anno dal poliambulatorio del Caritas Baby Hospital passano 48.000 bambini. Nei 74 letti dei reparti vengono accolti quasi 5.000 piccoli degenti. Il programma del convegno prevede diverse testimonianze sulla sanità in Palestina, sulla situazione sociale della sua popolazione, e la presentazione di progetti futuri. Informazioni: Email: info@aiutobambinibetlemme.it.