Teologia: Facoltà teologica del Triveneto, il 14 ottobre un convegno su “Nicea andata e ritorno”

Si terrà sabato 14 ottobre, dalle 9.30 alle 17, il convegno annuale della Facoltà teologica del Triveneto per l’anno accademico 2023/2024, che ha per titolo “Nicea andata e ritorno. Traiettorie di un Concilio”. La proposta – spiegano i promotori – intende inserirsi nel cammino di avvicinamento alla ricorrenza dei 1700 anni dal Concilio di Nicea (325-2025), primo evento ecumenico della storia della cristianità, da cui scaturì una professione di fede condivisa. Il convegno accosterà alcune tematiche relative alla comunicazione e ricezione del simbolo niceno, con una particolare attenzione agli autori e ai territori di area aquileiese. Il mattino, alle 9.30, dopo i saluti istituzionali, la prima sessione dei lavori vedrà l’intervento di apertura di Emanuela Prinzivalli (Università “La Sapienza”, Pontificio Istituto Patristico Augustinianum – Roma), che offrirà un contributo per un inquadramento storico-teologico del Primo Concilio di Nicea. Seguiranno le relazioni di: Chiara Curzel (Istituto superiore di Scienze religiose “Romano Guardini” – Trento), Cristina Simonelli (Studio teologico “San Zeno” – Verona); Davide Fiocco (Istituto superiore di Scienze religiose “Giovanni Paolo I” – Belluno-Feltre, Treviso, Vittorio Veneto). Al termine, dibattito. Nel pomeriggio, la seconda sessione. dalle 14.30, vedrà la partecipazione di: Giuseppe Laiti (Studio teologico “San Zeno” – Verona); Alessio Persic (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano; Istituto superiore di Scienze religiose “Santi Ermagora e Fortunato” – Udine); Tatiana Radaelli (Istituto superiore di Scienze religiose “Giovanni Paolo I” – Belluno-Feltre, Treviso, Vittorio Veneto); Paolo Cordioli (Studio teologico “San Zeno” – Verona); Massimo Frigo (Istituto Superiore di Scienze Religiose “Mons. Arnoldo Onisto” – Vicenza); Maurizio Girolami (Facoltà Teologica del Triveneto – Padova). Progetto e coordinamento scientifico sono a cura dei docenti di area patristica della Facoltà. L’evento, a partecipazione gratuita, è aperto a chiunque sia interessato; è rivolto in maniera particolare a studenti e docenti della rete della Facoltà Teologica del Triveneto. Il convegno si svolgerà in presenza a Treviso, nella sede dell’Istituto superiore di Scienze religiose “Giovanni Paolo I” di Belluno-Feltre, Treviso, Vittorio Veneto (p.tta Benedetto XI, 2) e online sul canale Youtube dello stesso Istituto (https://www.youtube.com/channel/UCvR5prDSsiWoaxf-Zbgzz7g).