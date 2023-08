Papa Francesco: naufragio a Lampedusa, “ho appreso con dolore la notizia. Non rimaniamo indifferenti davanti a queste tragedie”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Ho appreso con dolore la notizia di un nuovo naufragio di migranti nel Mediterraneo. Non rimaniamo indifferenti davanti a queste tragedie e preghiamo per le vittime e i loro familiari”. Un nuovo appello a combattere l’indifferenza ed evitare il rischio di un “naufragio di civiltà” di fronte all’ennesima strage del mare: Francesco lo affida ad un tweet dal suo account @Pontifex, a proposito della tragedia consumatasi ieri nel canale di Sicilia dove 41 migranti sono morti a seguito del ribaltamento di un barchino su cui erano a bordo da cinque giorni, salpato da Sfax in Tunisia.