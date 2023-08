Giovanni Paolo I: Musal, stasera a Canale d’Agordo concerto per soprano e organo nella chiesa arcipretale

(Foto Musal)

Nuovo appuntamento musicale della rassegna estiva dedicata al beato Papa Giovanni Paolo I organizzato dal Musal – Museo Albino Luciani in collaborazione con Agordo Musica, Asolo Musica e la parrocchia di San Giovanni Battista. Oggi, giovedì 10 agosto, alle 21, presso la chiesa arcipretale di Canale d’Agordo (Belluno) si terrà il concerto per soprano e organo, con protagonisti la soprano Sara Cecchin e l’organista Manolo Da Rold. “La Voce e l’Organo”, il duo Cecchin – Da Rold, è un progetto repertoriale di Sara Cecchin e Manolo Da Rold nato – spiega un comunicato – in funzione “della presenza di numerosi strumenti di notevole rilevanza storica distribuiti nell’area bellunese e trevigiana. In particolar modo organi di Scuola Veneta di celebri maestri organari come Gaetano Callido e i suoi figli; Giovanni Battista De Lorenzi; Girolamo Zavarise; Giuseppe Fedeli, Pietro Nacchini e molti altri”. Il duo propone un programma storico in cui, tra i brani cantati, si inseriscono interventi solistici dell’organo, “il tutto scelto aprioristicamente a seconda dello strumento antico preso in considerazione”.