Burkina Faso: rilasciato Iulian Gherguţ, l’ostaggio romeno rapito dai jiadisti 8 anni fa

Iulian Gherguţ, rapito in Burkina Faso 8 anni fa, è stato rilasciato ed è già nel suo Paese, la Romania. A darne notizia è il Ministero degli Affari Esteri secondo cui “l’azione conclusa portando nel Paese il cittadino rumeno Iulian Gherguț è il risultato del lavoro svolto da tutte le istituzioni all’interno della Cellula di crisi interistituzionale, che ha compiuto passi permanenti per il rilascio del cittadino rumeno, a tutti i livelli e canali politico-diplomatici”, riferisce l’agenzia Fides, riportando anche il commento di padre Pier Luigi Maccalli, sacerdote della Società per le Missioni Africane, rimasto in ostaggio dei jiadisti nel Sahel per quasi due anni: “Grande notizia di liberazione: Alleluia”. Ad aprile 2023 la famiglia di Ghergut era stata messa a conoscenza di un video del loro congiunto che risaliva al mese di dicembre 2021. Il Ministero degli Affari Esteri , “coglie l’occasione per ringraziare, a nome delle autorità rumene, tutti i partner esterni, in particolare le autorità marocchine, per l’importante supporto dato al fine di risolvere questo caso estremamente complicato”.