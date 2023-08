Comunità terapeutiche: Cnca, solidali con associazione La Tenda di Roma che rischia di essere sfrattata

Il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca) esprime la propria vicinanza all’associazione La Tenda a Roma, la cui comunità terapeutica rischia di essere sfrattata per far posto a un Serd. Se ciò avvenisse, sarebbe un grave danno per il territorio e per gli utenti, in particolare quelli in misura alternativa alla detenzione che tornerebbero in carcere. Inoltre, rischierebbe di chiudere anche il servizio di riduzione del danno attivo nella zona della stazione Tiburtina, che segue circa 1.400 persone l’anno. Per queste ragioni il Cnca chiede alla Asl di individuare un’altra struttura per il ricollocamento del Serd, senza colpire un’associazione che da quarant’anni è attiva a Roma nel campo delle tossicodipendenze.