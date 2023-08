Palestina: il presidente Abbas si congratula con il patriarca Pizzaballa per la nomina a cardinale

(Foto Lpj)

Ieri il presidente dello Stato di Palestina, Mahmoud Abbas, ha accolto nel distretto di Ramallah, Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, e la sua delegazione. La visita è stata l’occasione per rivolgere al patriarca le congratulazioni per la nomina a cardinale. Abbas, riferisce il patriarcato latino, ha affermato che “tale incarico concesso da Papa Francesco al patriarca di Gerusalemme e alla stessa città di Gerusalemme è motivo di orgoglio per tutti noi, sia cristiani che musulmani”. Una nomina, ha detto il presidente palestinese, che “ci carica di una grande responsabilità, quella di lavorare per la giustizia e la pace nella regione”. Abbas ha ribadito i suoi “continui sforzi per raggiungere la pace per il popolo palestinese” e ha concluso inviando un “saluto di pace, dalla terra della pace, a Sua Santità, Papa Francesco, augurandogli buona salute e benedizioni”.