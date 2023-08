Diocesi: Savona, la frazione Castagnabuona di Varazze festeggia san Rocco

(foto diocesi Savona-Noli)

Inizieranno domani, 11 agosto, nella chiesa di San Rocco della frazione Castagnabuona di Varazze, i festeggiamenti in onore di San Rocco, patrono della frazione e compatrono della locale confraternita insieme a Nostra Signora della Croce. Il programma prevede per le 21 l’adorazione del Santissimo Sacramento, la recita dei vespri e la benedizione eucaristica. Domenica 13 e martedì 15 agosto alle 8.45 la recita delle Lodi e, a seguire, la messa. Mercoledì 16 agosto, festa liturgica di San Rocco, alle 18 la messa solenne, seguita dalla processione per le vie della frazione, la benedizione ed il rinfresco in piazza. Presenti confraternite limitrofe, autorità civili e la banda musicale “Cardinal Cagliero”. Per tutto il giorno sarà inoltre possibile visitare una mostra fotografica. Giovedì 17 agosto nella piazza di Castagnabuona si svolgerà una cena condivisa in cui ognuno potrà portare cibi e bevande.