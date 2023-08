Solidarietà: Acli Roma e dipendenti casa automobilistica, donazioni di beni di prima necessità per i più bisognosi anche in estate

Le Acli di Roma e provincia in collaborazione con una casa automobilistica con sede nella capitale, negli scorsi giorni hanno realizzato l’inziativa “Care Sharing, metti in circolo la solidarietà”, raccogliendo e distribuendo alle persone e alle famiglie bisognose della città, generi alimentari e prodotti per l’igiene personale e della casa. Sono stati raccolti in un mese 300 kg di alimenti e circa 100 litri di prodotti per l’igiene e la cura della persona e della casa, per un totale di oltre 40 pacchi che sono stati consegnati presso la cappella di Santa Maria Assunta di Idroscalo a Ostia, alle famiglie indigenti del quartiere. L’iniziativa, che rientra nel progetto “Il cibo che serve” delle Acli di Roma, ha visto la partecipazione attiva dei dipendenti della multinazionale, che hanno raccolto i prodotti nella propria sede di lavoro, sistemandoli in seguito in panieri sartoriali, facendo attenzione alle necessità di bambini, adolescenti, anziani, ma anche alle intolleranze alimentari. “Quando un’associazione di terzo settore incontra una grande multinazionale profit si genera un circuito virtuoso che amplifica e moltiplica i risultati. La responsabilità sociale d’impresa, incontrando la sussidiarietà e la solidarietà, rigenera la comunità a livello sociale, relazionale, economico e in questo caso anche ambientale”, ha spiegato Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia, aggiungendo che “la collaborazione tra realtà profit e realtà no profit risponde all’esigenza sempre più stringente di promuovere iniziative nel segno della concretezza e della visione”.