Diocesi: Albenga-Imperia, domani “Factum est, Giovanni Testori e la sua lotta con Cristo” e consegna del “Leoncino d’argento” a don Mangiarotti

È in programma per la serata di domani, venerdì 11 agosto, ad Albenga, la consegna del “Leoncino d’argento 2023” a don Gabriele Mangiarotti, responsabile dell’Ufficio di Pastorale scolastica e della cultura della diocesi di San Marino-Montefeltro. La cerimonia, con inizio alle 21 nel suggestivo scenario di piazza dei Leoni, avverrà nel corso dell’evento organizzato dall’Ufficio della Pastorale della cultura della diocesi di Albenga-Imperia. Nel centenario della nascita di Giovanni Testori, il titolo dell’incontro è “Factum est, Giovanni Testori e la sua lotta con Cristo”. Il riconoscimento verrà conferito a don Mangiarotti per il “suo importante contributo alla cultura cattolica”.