Consiglio d’Europa: 10 agosto 1949 nasceva il primo “parlamento” europeo. Il presidente Spaak affermò: “al lavoro perché la vecchia Europa possa rinascere”

(Foto Consiglio d'Europa)

La prima sessione dell’Assemblea consultiva, divenuta poi Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Apce), si tenne mercoledì 10 agosto 1949, presso l’aula magna dell’Università di Strasburgo in Place Brant, vicino al centro della città. Lo segnala oggi il sito del Consiglio d’Europa. Il presidente provvisorio, lo statista francese Edouard Herriot, tenne una dichiarazione in apertura di seduta. Henri Spaak, ministro degli esteri belga, in seguito tra i “padri fondatori” della Comunica europea del carbone e dell’acciaio (Ceca, 1951), fu quindi eletto primo presidente dell’assemblea. Concludendo il suo discorso di insediamento, pronunciò queste parole: “la mia parola d’ordine è: ‘ora al lavoro’; affinché, grazie ai vostri sforzi, la nostra vecchia Europa possa rinascere, organizzarsi e vivere!”. Oggi l’Apce raccoglie deputati inviati dai 46 Stati membri del CdE.