Diocesi: mons. Tasca (Genova), “se il chicco di grano muore porta molto frutto”

“Se il chicco di grano muore porta molto frutto”. Lo ha ricordato Mons. Marco Tasca Arcivescovo di Genova nell’omelia della Messa che ha presieduto oggi, nella Cattedrale di San Lorenzo, in occasione della festa del patrono della cattedrale. L’arcivescovo ha salutato i numerosi diaconi presenti alla celebrazione e li ha ringraziati per il loro servizio prezioso che svolgono in diocesi. “Il diaconato – ha detto il pastore della chiesa genovese – è un grande dono che il Signore fa alla nostra Chiesa”. Nelle sue parole, ha quindi sottolineato il dono che i diaconi, sull’esempio di San Lorenzo, sono chiamati a fare della propria vita. Inoltre, come riporta il sito della diocesi del capoluogo ligure [ https://www.chiesadigenova.it/larcivescovo-nella-s-messa-in-onore-di-san-lorenzo-sul-suo-esempio-siamo-chiamati-ad-amare-il-signore-e-la-chiesa/ ] , mons. Tasca ha preso a prestito le parole della liturgia odierna, che ricorda il martirio del diacono Lorenzo, citando queste parole: “Fa’ che amiamo ciò che Lorenzo ha amato e viviamo ciò che ci ha insegnato”. Lorenzo – ha aggiunto – ha innanzitutto amato il Signore Gesù e la Chiesa, facendo dono della sua vita imitando quella di Gesù. Un dono, quello di Lorenzo, che è stato così grande e generoso da giocarsi la sua esistenza al seguito di Gesù fino al momento doloroso martirio. Infine, rivolgendosi in particolare ai diaconi presenti, ha ricordato che la caratteristica fondamentale della missione dei diaconi, insieme al dono della propria vita a Gesù e alla Chiesa, è il servizio ai poveri.