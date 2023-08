Festa dell’Assunta: santuario di Oropa, al via domani il programma di celebrazioni, concerti, visite guidate e incontri

Prenderà il via domani, al santuario mariano di Oropa (Bi), la Settimana dell’Assunta con un ricco programma di celebrazioni, concerti, visite guidate e incontri.

Nelle serate dell’11 e del 18 agosto, alle 21 concerto d’organo nella basilica antica proposto dal maestro Sebastiano Domina. Sabato 12 agosto, nel pomeriggio, alle 15 partirà la visita guidata al Sacro Monte, patrimonio Unesco (ritrovo ai cancelli del santuario); appuntamento che sarà riproposto anche il sabato successivo. Sempre il 12, alle 21, con ritrovo in Sala Frassati, con l’evento “Una corona per la Madonna di Oropa” l’artista Luca Cavalca presenterà le corone realizzate per la V Centenaria incoronazione della Madonna di Oropa tenutasi nel 2021. Il successivo appuntamento sul tema dell’Incoronazione si terrà mercoledì 16 agosto alle 21 con Fabrizio Gremmo che proporrà una visita guidata sul tema “La Madonna di Oropa e altre Madonne Incoronate”.

Altre visite guidate sono in agenda per domenica 13, martedì 15 e domenica 20 agosto (ore 11, al santuario, al Museo dei Tesori e agli appartamenti reali dei Savoia) e lunedì 14 (ore 21, alla basilica superiore e alla cupola sotto le stelle).

Martedì 15 agosto, solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, sono diverse le messe che verranno celebrate nella basilica antica (7.30, 9, 16.30 e 18.15) e in quella superiore (ore 12). Alle 10.30 solenne celebrazione eucaristica con le rose, nella basilica superiore al termine della quale i fedeli scenderanno in processione portando il fiore al sacello della Madonna Nera. Nella basilica antica dalle 15.15 recita del Rosario e dei Vespri Solenni con benedizione eucaristica. In serata, alle 21, con ritrovo nella basilica antica, il vescovo di Biella, mons. Roberto Farinella, presiederà la fiaccolata dell’Assunta.