Diocesi: Tivoli, oggi festa per il patrono san Lorenzo. In serata messa presieduta dal vescovo Parmeggiani

Processione in città

La diocesi di Tivoli celebra oggi la solennità del proprio patrono, san Lorenzo, diacono e martire. Alle 18, il vescovo Mauro Parmeggiani, rientrato ieri da Lisbona con i giovani pellegrini della diocesi e circa 1500 giovani del Lazio che hanno viaggiato in nave per raggiungere la capitale del Portogallo dove hanno celebrato la Gmg, presiederà la messa nella basilica cattedrale di San Lorenzo insieme ai sacerdoti della diocesi. Durante la messa i diaconi rinnoveranno le promesse diaconali. Al termine della celebrazione si snoderà poi per le strade della città di Tivoli la processione con il busto e le reliquie del santo.