Ue: Michel (Consiglio) su scontro Wagner-Cremlino, “questione interna russa”. Borrell (Alto rappresentante) conferma sostegno all’Ucraina

“Una questione interna russa”. Così si esprime sui social il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in relazione agli avvenimenti in corso nella Federazione Russa. Michel spiega che sta monitorando “da vicino la situazione in Russia” e di essere “in contatto con i leader europei e i partner del G7”. Quindi aggiunge: “il nostro supporto per l’Ucraina e Zelensky è incrollabile”.

Anche l’Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza comune, Josep Borrell, tramite twitter scrive di aver avuto una telefonata con i ministri degli esteri del G7 “per uno scambio di opinioni sulla situazione in Russia”. In vista del Consiglio Affari esteri dell’Ue di lunedì, “mi sto coordinando all’interno dell’Unione europea e ho attivato il centro di risposta alle crisi”, specifica. Infine: “il nostro sostegno all’Ucraina continua senza sosta”.