Diocesi: Isernia-Venafro, al via a luglio la IV edizione del corso estivo di Canto Gregoriano

Tra il 19 e il 22 luglio, presso l’Abbazia di San Vincenzo al Volturno, si terrà la IV edizione del Corso di Canto Gregoriano, patrocinato dal Pontificio Istituto di Musica Sacra (Pims), dalle Abbazie di Montecassino e di San Vincenzo al Volturno, oltre che dall’International Association Vox Gregoriana. La proposta del Corso estivo 2023 – si legge in una nota della diocesi – prevede di proseguire il cammino già iniziato – costituito da un livello base e da un livello avanzato, oltre che dall’accompagnamento organistico estemporaneo (per gli interessati) – arricchendosi di due seminari dedicati alle religiose (18 luglio) e ai sacerdoti (sulle cantillazioni del Celebrante, la mattina del 19 luglio). Il corpo docente sarà così composto: M° Don Nicola Bellinazzo per il Gregoriano e la Vocalità, M° Prof. Don René Hernandez per il Gregoriano e la Liturgia e M° Prof. Marco Di Lenola per la Musicologia liturgica e l’Accompagnamento. A questi docenti, si uniranno, ancora una volta, Monsignor Alberto Turco (illustre gregorianista di fama internazionale che ha curato le melodie per la nuova edizione del Messale Romano) e il Preside del Pims Monsignor Vincenzo De Gregorio. Il Corso è indirizzato, in modo particolare, ai coristi, ai direttori di coro, agli organisti, ai musicologi e a tutti gli amanti della musica. Per info, rivolgersi all’indirizzo mail liturgiaemusicasacra@diocesiiserniavenafro.it o al numero +39 340 719 6730.