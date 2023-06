Rinnovamento nello Spirito: da giugno a settembre le Scuole regionali di formazione in vista dei rinnovi di Cenacoli, Gruppi e Comunità

Prendono il via le Scuole regionali di formazione estiva promosse dal Rinnovamento nello Spirito Santo, da giugno a settembre 2023, su “Mi ami tu? Pasci le mie pecore! (Gv 21,16). Rinnoviamo la nostra fedeltà al RnS, alla corresponsabilità, al servizio”. Il tema scelto “si pone in continuità con la 46ma Conferenza nazionale animatori e la 45ma Convocazione nazionale e, in vista dei rinnovi che interesseranno i Cenacoli, Gruppi e Comunità di tutta Italia, guiderà ogni singola Scuola rivolta ai candidati al servizio pastorale a livello locale, alla presenza del Coordinatore regionale e di un membro del Comitato nazionale di servizio”, spiega un comunicato. “Chiediamo al Signore di accompagnarci in questo tempo di formazione e discernimento per l’avvio dei rinnovi a livello locale – dichiara Giuseppe Contaldo, presidente nazionale del RnS – e disponiamoci ad accogliere con cuore fiducioso quanto lo Spirito Santo ci suggerirà per continuare a servirlo: seguendo l’esempio di Maria, rispondiamo con il nostro ‘eccomi’. Auguro che lo Spirito ‘soffi’ davvero in ogni regione”.

Strutturati secondo il medesimo format unitario, nelle giornate di sabato e domenica, i vari momenti formativi saranno scanditi dalla preghiera comunitaria carismatica e dalla messa, dalle relazioni e dalle catechesi, nonché da un tempo di condivisione fraterna, di riflessione e di approfondimento sul documento “Mi ami tu?”. Si comincia questo fine settimana in Emilia Romagna, Puglia e Umbria. Il primo weekend di luglio è dedicato alla Lombardia. A seguire le altre regioni.