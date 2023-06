Diocesi: Imola, il palco di Palazzo Monsignani a disposizione per cultura e socialità

“La diocesi di Imola, attenta alla vita del centro della città, volendo aprire spazi per favorire iniziative di realtà culturali e associative, ha deciso di allestire, nel cortile d’onore di Palazzo Monsignani, in via Emilia 69, uno spazio per eventi culturali. Questo spazio sarà a disposizione, a fronte di una compartecipazione alle spese, da metà giugno fino a metà settembre 2023”. Lo si legge in una nota diffusa dalla diocesi stessa nella quale si spiega che “l’allestimento messo a disposizione include un palco 6×8 metri, due piantane con fari a led, 250 sedie, un quadro elettrico certificato per l’allaccio alla corrente”.

Per poter utilizzare gli spazi è obbligatorio farne richiesta alla diocesi di Imola che si riserva di valutare. “Lo spazio – viene spiegato – è concesso esclusivamente a fronte della firma del regolamento d’uso dell’area e della presa in carico delle responsabilità per quanto concerne l’adempimento di tutte le norme e gli oneri connessi all’organizzazione di eventi. Palazzo Monsignani, oltre ad essere un luogo di pregio storico e artistico già pulsante nel cuore di Imola per le molte attività pastorali, caritative e commerciali che ospita, vuole continuare ad essere uno spazio privilegiato per la cultura e l’aggregazione”.