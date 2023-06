Diocesi: Viterbo, il 25 giugno il 45° di ordinazione sacerdotale del vescovo Piazza. Domani il presule celebra la messa al Ceis

Il 25 giugno 1978 il vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza veniva ordinato sacerdote e il 25 giugno 2013 veniva nominato da Papa Francesco vescovo di Sessa Aurunca: 45 anni di sacerdozio, dunque, e 10 anni dalla nomina episcopale. La Chiesa di Viterbo rende grazia al Signore, “che ci ha fatto il dono di condividere” con il presule “un tratto di strada nel nostro cammino di Chiesa”. “Siamo una carovana in cammino”, aveva scritto mons. Piazza nel suo primo messaggio alla diocesi viterbese, e “la comunione è la scorciatoia che non solo abbrevia il cammino, quanto lo rende più agile”.

“Sono tanti i fronti in cui in questi 45 anni di sacerdozio il vescovo ha operato – si legge in una nota -. In ognuno di essi ha profuso il meglio delle sue energie di mente e di cuore. E noi lo stiamo constatando, con grande beneficio di tutti. Domani il vescovo alle 11 celebrerà l’Eucaristia al Ceis e noi ci uniremo a lui nel rendimento di grazie, facendo un ricordo particolare anche nelle celebrazioni parrocchiali”.

Il 1 dicembre 1960, ricorda ancora la nota, “l’arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini, in una meditazione a un ritiro spirituale per il clero milanese diceva: ‘Il sacerdozio o è vissuto ad alta temperatura, ed è una bellissima cosa, ed è una grande cosa, che riempie di gioia coloro che lo vivono, o è vissuto in una temperatura calante e tiepida, ed è una pesantissima cosa’. La nostra Chiesa di Viterbo sta vedendo nel vescovo Orazio Francesco un prete che vive il suo sacerdozio ‘ad alta temperatura’. Ne sentiamo il calore dell’amore e l’intensità della passione. Per questo, ancora una volta, diciamo: grazie!!!”, conclude la nota.